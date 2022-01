Handyman Saitou in Another World, la serie di Kazutomo Ichitomo diventa una serie anime!

Tra le prossime novità anime in arrivo nel corso del 2022, ci sarà anche Handyman Saitou in Another World, serie animata di prossima uscita ispirata all'omonimo manga di Kazutomo Ichitomo. L'annuncio di Kadokawa è stato accompagnato da una splendida illustrazione commemorativa dell'autore giapponese.

Sul proprio profilo Twitter ufficiale, Kadokawa ha presentato al pubblico Handyman Saito in Antoher World, trasposizione animata del manga isekai scritto e disegnato da Kazutomo Ichitomo. Al momento, dell'adattamento non sappiamo ancora nulla di ufficiale. Non è infatti stata rivelata una finestra di rilascio, anche se l'uscita nel 2022 è piuttosto plausibile, né tanto meno lo studio che si occuperà delle animazioni. Per festeggiare il risultato ottenuto, Ichitomo ha pubblicato uno sketch inedito commemorativo, che trovate in calce all'articolo.

Il manga di Handyman Saito in Another World, il cui titolo originale è Banriya Saitou-San, Isekai ni Iku, è stato lanciato sul servizio ComicWalker di Kadokawa nel 2018. Il 21 gennaio 2022, in patria arriverà il sesto volume. Dell'opera si contano all'incirca 300 mila copie in circolazione, copie digitali comprese, abbastanza per lanciare una serie anime.

La storia segue le vicende di Saito, un qualsiasi tuttofare che si reincarna in un mondo parallelo. Con Raelza, una bella e forte guerriera, Morok, un potente mago che scorda di continuo i suoi incantesimi, e Lafanpand, una fata carina ma avara, forma una gilda di esploratori sotterranei. Quando si tratta di aprire forzieri o riparare armature, l'esperienza da tuttofare di Saito si rivela utilissima.

Vi salutiamo lasciandovi a un murale in stile manga, che celebra i 100 anni dal viaggio in Giappone di Einstein, e all'imbarazzo in Senato: un Hentai è partito durante un convegno del Movimento 5 Stelle.