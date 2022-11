Handyman Saitou in Another World: trailer e premiere per l'anime isekai

A inizio anno, vi avevamo riportato la notizia dell’annuncio dell’adattamento anime di Handyman Saitou in Another World, trasposizione di cui è recentemente stato pubblicato un filmato promozionale che svela diverse informazioni, tra cui la premiere, programmata per il 2023.

Sulle relative pagine ufficiale, è stato condiviso un nuovo teaser trailer dell’anime Handyman Saitou in Another World. La clip, presenta al pubblico il gruppetto di protagonisti dell’avventura, intenti a forzare una serratura e un baule misterioso.

Il filmato, indica la finestra di rilascio della serie anime, il mese di gennaio 2023. Sempre l'anno prossimo, debutterà l’anime fantasy Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill di Studio MAPPA. Inoltre, vengono rese note le informazioni sul cast, in cui figurano Ryohei Kimura, Fairouz Ai, Nao Toyama e Cho, voci dei personaggi principali, e quelle sullo staff. Presso lo studio d’animazione C2C, Toshiyuki Kubooka e Kenta Ihara sono accreditati come regista e compositore e sceneggiatore della serie. Yoko Tanabe, lavorerà come character designer, mentre Tomotaka Ohsumi e Yuchi Imaizumi si occuperanno della OST e del comparto sonoro.

Ambientato in un mondo fantasy, Handyman Saitou in Another World segue le vicende dell’omonimo Saito, un tuttofare che si risveglia in un altro mondo. Qui, forma un gruppo di esploratori con la bella guerriera Raelza, il potente mago Morok, che però soffre di senilità, e la avara fata Lafanpan. Il suo ruolo, è quello di riparare le armature del gruppo e aprire serrature.