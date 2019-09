Hanebado!: si conclude il manga di Kosuke Hamada pubblicato su Good! Afternoon

Il Giappone ha un gran numero di manga che si dedicano agli sport, sia ai più famosi che a quelli più bistrattati. Questi manga spokon con le discipline minori talvolta però ottengono molto successo sia in oriente che in occidente, come accaduto di recente ad Hanebado!, manga sul badminton di Kosuke Hamada che ha ricevuto anche un anime nel 2018.

Il numero di ottobre, pubblicato nella giornata di ieri, di Good! Afternoon della casa editrice Kodansha ha lanciato un annuncio in merito al manga. Hanebado! si concluderà il 7 ottobre, ovvero il mese prossimo, sul numero successivo della rivista, come già anticipato diversi mesi fa proprio dall'autore, il quale aveva comunicato che la serie stava raggiungendo il climax. La serie scritta e disegnata da Kosuke Hamada si concluderà con 79 capitoli totali. Il sedicesimo volume della serie sarà pubblicato a novembre.

Kosuke Hamada, dopo una breve esperienza con Pajama na Kanojo su Weekly Shonen Jump, ha iniziato la serializzazione di Hanebado! su good! Afternoon il 7 giugno 2013. La serie ha ottenuto una serie animata, andata in onda tra il 2 luglio e il 1 ottobre 2018 con 13 episodi e, al momento, non si hanno notizie su una eventuale seconda stagione. L'anime è stato prodotto da TOHO Animations e animato da LidenFilms. La regia è stata affidata a Shinpei Ezaki che, tra gli altri, ha diretto alcuni episodi di Banana Fish. Shinya Iino si è poi occupato della sceneggiatura, Kazuhiro Wakabayashi delle musiche e Taku Kishimoto della composizione della serie.