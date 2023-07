Attack on Titan: qual è il destino di Hange? Ricordiamo cosa le è accaduto

A pochi giorni dal rilascio del teaser sul finale dell'anime dell'Attacco dei Giganti, volevamo soffermarci su un personaggio molto amato dal pubblico che, purtroppo, si troverà in una situazione davvero disperata.

Abbiamo imparato ad amarla per il suo sentimento quasi perverso per i giganti, per la sua attrazione verso creature che tutti ritenevano ripugnanti. Come non ricordare poi il suo strano rapporto con il cinico e impassibile Capitano Levi?

Hange Zoe, 14esimo Capitano dell'Armata Ricognitiva, nella rocambolesca fuga dei nostri eroi dalla marcia dei Giganti Colossali, si troverà a sacrificarsi per permettere ad Armin, a cui lascia il comando, e al resto dell'armata ricognitiva di riparare e fuggire su un idrovolante. Immersasi nel corteo di colossi, ne ucciderà qualcuno, morendo però bruciata dai roventi gas rilasciati da questi terribili mostri.

Una fine sicuramente impietosa, che non avremmo mai voluto vedere. Sembra quasi che Isayama si diverta a farci conoscere personaggi, empatizzare con loro, amarli...per poi farli morire brutalmente. Sasha, giusto per citarne un altro.

Certamente non sarà in cima alla classifica dei personaggi più amati di Attack on Titan, ma il capitano Hange si è rivelato un personaggio chiave nell'economia del manga e che, come molti altri, ha trovato la morte in una delle serie più crude che il panorama shonen abbia visto negli ultimi anni. Un'opera magistrale resa grande forse anche dal sacrificio dei propri eroi? Forse sì.

E voi cosa ne pensate? Avreste preferito che il Capitano Hange sopravvivesse? La amavate o la odiavate?