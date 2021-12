Hange Zoe in un cosplay a tema L'Attacco dei Giganti: la comandante dell'italiana Veronica

La popolarità esplosiva de L'Attacco dei Giganti in Giappone e nel resto del mondo ha portato alla fiorente creazione di tanti cosplay dedicati ai personaggi principali e non solo. Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, il capitano Levi e tanti altri sono tra i più replicati da parte degli appassionati. C'è anche però chi propone i cosplay di Hange Zoe.

Introdotta nei primi volumi de L'Attacco dei Giganti, Hange Zoe è stata uno degli esponenti più importanti dell'Armata Ricognitiva. Braccio destro di Erwin Smith per tutto il cammino del comandante, diventa poi lei stessa la nuova guida del gruppo di guerrieri dopo la battaglia di Shiganshina, durante la quale subirà anche un'importante ferita sul lato sinistro del volto che la priverà di un occhio e la costringerà a indossare una benda.

In rete, Hange Zoe è molto amata e per questo ci sono varie foto su di lei nella vita vera. Veronica, una cosplayer italiana che si è già cimentata su L'Attacco dei Giganti con altre donne della serie anche in versione particolare come visto nei cosplay goth di Mikasa Ackerman e nei cosplay di Sasha Braun, ora lancia anche la sua visione del comandante dell'Armata della stagione 4 della serie.

Il cosplay di Hange Zoe con la benda sull'occhio è disponibile nel post in basso, mostrando una riproduzione fedele della soldatessa del corpo scientifico.