Happy Sugar Life: ecco quando il manga giungerà alla sua conclusione

Grazie all'ultimo numero di giugno della rivista Gangan Joker di Square Enix, è stato ufficialmente annunciato che Happy Sugar Life, manga di Tomiyaki Kagisora, giungerà alla sua conclusione con il prossimo capitolo, atteso per questo 22 giugno sulla rivista sopracitata.

Secondo quanto dichiarato, il futuro numero della rivista conterrà al suo interno sia il nono che il decimo volume del manga, i quali saranno presentati con una pagina d'apertura a colori. Yen Press ha concesso in licenza il manga, con la sinossi che riporta:

"Per Satou Matsuzaka non vi sono molte cose che interessino particolarmente, e nel corso dei suoi anni adolescenziali tutti i ragazzi che hanno provato ad approcciarsi a lei sono stati gettati via come delle cartacce di caramelle. Tutto però cambia quando la ragazza incontra Shio, dimostrandosi pronta a cambiare sotto ogni aspetto pur di renderlo felice. Che si tratti di vero amore...?"

Kagisora ​​ha lavorato al manga serializzandolo sul Gangan Joker di Square Enix nel 2015, con l'ottavo volume che è stato ufficialmente pubblicato lo scorso giugno. Yen Press ha rilasciato il primo volume del manga in lingua inglese nel corso di questi ultimi giorni. Il successo ottenuto dall'opera ha inoltre portato alla realizzazione di un adattamento anime presentato in anteprima lo scorso luglio. In Giappone, la serie è stata rilasciata su Amazon Prime Video.