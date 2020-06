Hard-Boiled Cop and Dolphin debutta su Weekly Shonen Jump il capitolo 1 della nuova serie

Sono passati diversi anni dalla conclusione di Beelzebub, manga di comicità e azione che rese noto al pubblico il talento del mangaka Ryuhei Tamura. Talento che purtroppo non gli bastò per ottenere il favore dei lettori con la sua seconda serie, Hungry Marie, cancellato dopo pochi capitoli. Adesso Tamura torna con Hard-Boiled Cop and Dolphin.

Hard-Boiled Cop and Dolphin è la terza di quattro nuove serie su Weekly Shonen Jump ed è la seconda che coinvolge un autore famoso, dopo il ritorno di Kentaro Yabuki con Ayakashi Triangle. Vediamo cosa è successo nel capitolo uno della nuova serie di Ryuhei Tamura.

Samejima è un poliziotto che crede di poter vivere alla vecchia maniera, investigando per proprio conto anche a costo di infrangere la legge. Dopo una brutta irruzione dove aveva messo a rischio anche l'ostaggio, è stato retrocesso di grado e spedito da Tokyo a Okinawa. Qui verrà in contatto con una poliziotta del posto, Umi, che la accompagnerà in centrale e le spiegherà la storia di uno strano culto che anni prima aveva ricevuto rilevanza nazionale.

Dopo una retata della polizia, il culto è scomparso così come la bambina che veniva utilizzata come idolo. Pochi giorni fa però questa bambina è stata portata sulle spiagge di Okinawa da un delfino. Risolvere il caso, secondo Samejima, potrebbe portarlo di nuovo di stanza a Shinjuku. Non sa però che il delfino è il papà della piccola Chako. Samejima si ritroverà quindi a fare da partner a questo delfino umanoide di nome Orpheus in grado di parlare ed estremamente protettivo verso la piccola.

Il rapporto però sembra sin da subito essere conflittuale tra i due novelli poliziotti dell'isola. Qualcosa inizia a cambiare però dopo che il duo non si fa scrupolo nello sparare ad alcuni pirati della strada salvando così una madre e un bambino che rischiavano di essere investiti. Nonostante le sgridate del capo della polizia locale, Samejima sembra essere felice di essere arrivato lì mentre inizia a fare la conoscenza della piccola Chako. Hard-Boiled Cop and Dolphin tornerà la prossima settimana col secondo capitolo e pagine a colori.