Harem in the Labyrinth of Another World, trailer e uscita per l'anime isekai ecchi

Sul canale YouTube ufficiale di Kadokawa è stato diffuso un teaser trailer di Harem in the Labyrinth of Another World che svela l’uscita dell’anime e altri dettagli. La serie, arriverà in simulcast su Crunhyroll nel corso del palinsesto della stagione estiva 2022.

Il breve filmato promozionale, permette agli spettatori di fare la conoscenza dei protagonisti e delle premesse della narrazione. La serie, viene così descritta. “In conflitto con la vita e la società, il liceale Michio Kaga vaga attraverso internet in uno strano sito. Tale sito, prevede una serie di domande e un sistema a punti che permette di creare abilità e talenti per un personaggio. Dopo aver terminato il proprio personaggio Kaga viene trasportato in un mondo simile a quello di un gioco fantasy e rinasce come un uomo forte che può ambire a ragazze del calibro delle idol. Inizia così la leggenda di un uomo rinato, dei suoi tradimenti e del suo harem!”.

L’anime di genere isekai ecchi, tratto dalle light novel scritte da Shachi Sogano e disegnate da Shikidouji, debutterà in tre versioni distinte, una televisiva che censurerà immagini e suoni, una “harem” che limiterà solamente poche immagini e l’altra “super harem” senza censure. La premiere è prevista per il 6 luglio, accompagnata su Crunchyroll dagli OVA di My Hero Academia e altri.

La clip PV mostra in anteprima la sigla di apertura “Oath” di Shiori Mikami. La sigla finale “Shinshi no Torihiki 60-man Naal” verrà eseguita da Taky Yashiro e Miyake. Kenta Miyake, la voce di All Might in My Hero Academia, interpreta il protagonista Allen. L’anime è in produzione presso lo studio d’animazione Passione. A luglio, è atteso il Jump Victory Carnival 2022 dove pare ci sarà un annuncio legato a Boruto, la cui messa in onda prosegue su Crunchyroll.