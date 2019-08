Harley Quinn: Breaking Glass, arriva il trailer per la nuova serie DC Comics!

Gli appassionati delle collane della DC Comics possono ormai prepararsi per la nuova graphic novel su uno dei personaggi più affascinanti di Gotham. Harley Quinn: Breaking Glass è in arrivo nelle fumetterie e metterà in scena una nuova storia sulle antagoniste di Batman più pazze di sempre. Il 3 settembre è la data cerchiata in rosso.

La compagna di Joker aprirà il nono mese dell'anno con una graphic novel completamente dedicata. Harley Quinn: Breaking Glass è "una storia di scelte, conseguenze, equità e progresso e di come una strana ragazza di una delle zone più povere della città di Gotham crea il suo mondo da sola. Harleen è una ragazza ribelle, tosta e senza peli sulla lingua che vive in un appartamento sfasciato su un cabaret karaoke di proprietà di una drag queen chiamata Mama. Quando il cabaret diventa la prossima vittima di un processo di gentrificazione che sta coinvolgendo il quartiere, Harleen ha davanti due scelte: unirsi all'amica liceale Ivy, che sta cercando di rendere il quartiere un posto migliore dove vivere, o unirsi al Joker, che pianifica di distruggere Gotham una corporazione alla volta".

Questa nuova storia che approfondisce i natali di Harley Queen viene presentata da un trailer pubblicato sulla pagina Youtube della DC Comics e che potete vedere in alto alla notizia. In quei trenta secondi di trailer possiamo apprezzare il nuovo stile grafico scelto da Steve Pugh e alcune scelte di storia di Mariko Tamaki.