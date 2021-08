Harley Quinn in una posa vietata ai minori nel provocante cosplay della modella Andrasta

La modella americana ventiseienne Andrasta ha pubblicato sul suo profilo Instagram un magnifico cosplay dedicato ad Harley Quinn, star del nuovo film di James Gunn The Suicide Squad e punta di diamante dell'Universo DC Comics. Le foto, visibili in calce all'articolo, hanno letteralmente fatto impazzire i fan, e non è difficile comprenderne il motivo.

Nella prima delle quattro foto visibili in calce potete vedere tutto il sex appeal di Harley Quinn, in uno scatto che siamo sicuri lascerà molti di voi a bocca aperta. Nelle altre tre, invece, la ragazza sfodera lo splendido e diabolico sorriso della nemesi di Batman, e in quanto a somiglianza alla controparte comics non siamo poi così distanti dall'eccezionale Margot Robbie.

Andrasta, anche conosciuta come xandrastax su Instagram, è una celebre cosplayer e graphic designer statunitense appassionata di anime. Nel corso della sua carriera, avviata ormai da più di sette anni, è riuscita a raccogliere più di mezzo milione di follower tra Facebook, Twitter e Instagram. Un successo sicuramente meritato, e il cosplay di Harley Quinn visibile in calce dovrebbe farvi capire il perché.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di dare un'occhiata ai migliori fumetti per prepararsi al film The Suicide Squad, tutti disponibili sullo store online di Panini Comics.