E se Harry Potter fosse stato realizzato dallo Studio Ghibli? I maghi con lo stile anime

Lo Studio Ghibli è uno studio di animazione giapponese fondato dal leggendario regista Hayao Miyazaki. I film di questo famosissimo studio, come "Il mio vicino Totoro", "La città incantata" e "Il castello errante di Howl", sono conosciuti per il loro stile artistico unico, le trame avvincenti e i temi profondi che affrontano.

I film dello Studio Ghibli hanno raggiunto un enorme successo internazionale, guadagnando elogi critici e un ampio seguito di fan. È impossibile per questo non riconoscere le peculiarità artistiche di queste pellicole, che sono diventate disponibili in streaming su Netflix da qualche anno. Grazie alla loro unicità, sono diventati dei grandi classici dell'animazione giapponese.

In occidente, invece, a segnare molto la cultura pop è stato Harry Potter, creato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, una serie di romanzi che ha catturato l'immaginazione di milioni di lettori. La storia segue le avventure del giovane mago omonimo e dei suoi amici nella scuola di magia di Hogwarts. I libri sono stati adattati in una serie di film di successo che hanno consolidato la sua popolarità, influenzando intere generazioni di ragazzi e creando un universo magico che continua a espandersi anche oggi, con l'arrivo di progetti come Hogwarts Legacy su console e PC.

Harry Potter e lo Studio Ghibli sono due fenomeni culturali distinti, ma entrambi hanno lasciato un'impronta significativa nel mondo dell'intrattenimento. Sebbene Harry Potter e lo Studio Ghibli appartengano a generi e culture diverse, entrambi hanno il potere di trasportare i lettori e gli spettatori in mondi fantastici. E se questi si unissero? È la proposta di una serie di fan art che propone l'anime di Harry Potter realizzato da Studio Ghibli. La pagina Instagram DobbyWand ha raggruppato queste immagini che sembrano davvero create dalla mano di Miyazaki e compagnia, mantenendo i personaggi originali ma dandogli un tocco tipico delle creazioni dello studio.

E a voi sarebbe piaciuto vedere un anime di questo genere?