Hasbro starebbe 'rovinando' Magic: The Gathering: a dirlo è... la Bank of America?!

Magic: The Gathering ha una lunga storia, che va indietro fino all'inizio degli anni Novanta. Nel corso del tempo, il gioco di carte di Wizards of the Coast è profondamente cambiato, passando attraverso fasi alterne: gli ultimi mesi, nonostante il boom di popolarità di Magic, sarebbero per esempio un momento buio per i collezionisti.

A dirlo è, incredibilmente, la Bank of America, che nelle sue valutazioni tiene conto del valore economico di Magic: The Gathering ancor prima che di quello affettivo e culturale. In effetti, l'accusa che l'istituto bancario rivolge ad Hasbro (che ha comprato Wizards of The Coast nel lontano 1999) è quella di stare "distruggendo il valore a lungo termine" del gioco di carte.

Come? Semplice: stampando troppe carte. Sì, avete capito: Hasbro sta stampando più carte di Magic che negli scorsi anni, e questo sarebbe un male. Non tanto per il gioco di carte in sé: anzi, più carte vengono stampate (e vendute), più Magic: The Gathering diventa popolare tra le nuove generazioni. Il problema, però, è che la vendita di più carte "nuove" fa deprezzare i grandi classici, riducendo il patrimonio dei collezionisti.

Il lato del collezionismo è stato sempre centrale in Magic: non a caso, la carta collezionabile più costosa di sempre è proprio un Black Lotus di Magic: The Gathering. Insomma, il ritorno in auge del TCG avrebbe un rovescio della medaglia non da poco, toccando il valore delle carte gelosamente custodite dai collezionisti. Per questo, l'analista Jason Haas ha spiegato che "Hasbro sta sovrapproducendo le carte di Magic, causando i risultati che sono sotto gli occhi di tutti".

Questi risultati, sempre secondo Haas, sono "il crollo del prezzo delle carte, la perdita di denaro da parte dei negozi di collezionabili, la liquidazione di intere collezioni da parte dei fan e il taglio degli ordini da parte dei rivenditori specializzati". Una narrativa che sicuramente ha del vero, ma che cozza con i dati di Hasbro, secondo cui la vendita di carte di Magic è più che raddoppiata in termini di volume dall'inizio della pandemia.