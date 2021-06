Un Hashirama a piena potenza: la statuetta a tema Naruto di Clouds Studio

Hashirama è uno degli Hokage più forti del Villaggio della Foglia, oltre che il primo. Appartenente al clan Senju, uno dei più potenti e rinomati per le caratteristiche del proprio chakra, ha dato battaglia contro gli altri clan belligeranti in un periodo del mondo di Naruto dove non si conosceva pace.

Soltanto dopo numerosi sforzi riuscì a creare il Villaggio della Foglia nel Paese del Fuoco, gettando le basi per una breve epoca di pace. Tuttavia, il primo Hokage fu costretto a occuparsi del suo migliore amico, Madara Uchiha, che aveva tutt'altre mire. I due diedero vita a un importante duello dal quale si generò la valle dell'Epilogo, uno dei luoghi più importanti di Naruto.

Alla fine il primo Hokage vinse, non senza difficoltà, grazie alla sua enorme forza. Durante lo scontro fu costretto a utilizzare tutte le sue arti più forti per ostacolare Madara e la Volpe a Nove Code sotto il controllo dell'Uchiha. Tutta questa potenza è stata sprigionata dalla statuetta prodotta da Clouds Studio. L'utente Tupenachu mostra le foto di questo modellino con un Hashirama che utilizza il chakra naturale per sfruttare i suoi attacchi basati sulla possente arte del legno.

Anche in un'altra statuetta Madara e Hashirama si sfidano all'ultimo sangue.