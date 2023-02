Hashirama Vs Madara al Colosseo: l'artwork di Naruto per l'Italia e altri Paesi

Il 20° anniversario della serie anime di Naruto ha portato all'apertura della Narutop99, un sondaggio globale che porterà alla creazione di un manga spin-off e di alcuni artwork celebrativi. In attesa di scoprire il vincitore assoluto, ecco delle immagini dei protagonisti di Naruto in giro per il mondo.

Naruto è un fenomeno globale, una di quelle poche serie che hanno avuto un successo stratosferico in ogni angolo della Terra. Ma se i personaggi della serie di Masashi Kishimoto si trovassero nel mondo reale? Ecco degli artwork ufficiali che ritraggono Naruto e gli altri ninja dell'opera in giro per i vari Paesi del mondo.

La Narutop99 è giunta al termine, ma i risultati del sondaggio globale arriveranno solamente nel mese di aprile 2023. Le stime provvisorie vedevano Minato Namikaze in testa alla classifica, ma il vincitore è ancora avvolto nella nebbia. Nel frattempo, sul sito ufficiale sono state condivisi 12 manifesti che vedono i protagonisti di Naruto aggirarsi in altrettanti Paesi del mondo.

L'ambientazione per l'Italia è la città di Roma. È il Colosseo il nuovo luogo prescelto da Hashirama Senju e Madara Uchiha per la loro ultima battaglia. Ricordandovi il sensei più amato eletto dalla Narutop99, ecco le ambientazioni e i protagonisti delle altre 11 locandine che trovate sul sito ufficiale di Naruto: