Hater puntano ONE PIECE: l'episodio del Gear 5 verrà boicottato?

Mancano solamente pochi giorni a quello che è universalmente riconosciuto come il momento più atteso dell'anno per quanto riguarda l'industria dell'animazione giapponese. Il 6 agosto uscirà ONE PIECE 1071, episodio chiave della Saga del Paese di Wano in cui Joy Boy si risveglierà dopo essere rimasto sopito per ben 800 anni.

L'arrivo del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE potrebbe superare l'Ultra Istinto di Goku in Dragon Ball Super, un momento che ha scritto la storia suscitando l'interesse non solo della community di appassionati. Ciò, tuttavia, potrebbe suscitare odio verso la serie animata tratta dal manga di Eiichiro Oda.

I fan di tutto il mondo utilizzano piattaforme come MyAnimeList come punto di riferimento per sapere quali sono gli anime, o gli episodi migliori di sempre. ONE PIECE 1071 potrebbe presto superare i precendenti record, attirando su di sé le ire dei fanatici.

Fullmetal Alchemist è al momento la serie che su MyAnimeList ha ottenuto il rating migliore di sempre, ma con il risveglio di Joy Boy a Onigashima presto questa situazione potrebbe cambiare. Già Bleach: Thousand-Year Blood War aveva battuto il record di Fullmetal Alchemist, ma solo per poco. L'opera di Hiromu Arakawa ha infatti riconquistato il suo trono in brevissimo tempo. Che sia ONE PIECE l'anime che riuscirà finalmente a spezzare la sua egemonia?

Per evitare ciò, un hater ha rivelato su Twitter di aver preparato ben 300 account fake per assegnare una valutazione negativa a ONE PIECE 1071. Così facendo, l'hater impedirebbe a ONE PIECE di superare la sua opera preferita. Purtroppo, il fandom tossico è una realtà che difficilmente può essere eliminata e come l'utente che trovate in calce all'articolo immaginiamo che ce ne saranno numerosi altri.