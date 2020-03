Hatsune Miku entra nel mondo di Jojo con una fan art

Vocaloid è un programma di sintetizzazione audio preparato da Yamaha che ha introdotto, nella seconda generazione, il personaggio di Hatsune Miku. La ragazza è stata doppiata da Saki Fujita ed è diventata velocemente virale nonostante fosse legata a un software di nicchia. Il pubblico conquistato l'ha spesso calata in altre dimensioni.

L'ultima alla quale è stata aggiunta è quella de Le Bizzarre Avventure di Jojo, mondo creato da Hirohiko Araki e in pubblicazione sulle riviste Shueisha dagli anni '80. Il brand di Jojo è conosciuto per il suo stile particolare, raggiunto soprattutto con le ultime serie.

Un fan ha deciso di legare il particolare stile di disegno di Araki al personaggio di Hatsune Miku. Il risultato lo si può vedere nella fan art che è presente in calce, pubblicata da Moyashite su Reddit. Hatsune Miku perde ovviamente i suoi tratti e diventa un personaggio di Jojo in tutto e per tutto. Lo sfondo fucsia fa risaltare i colori del personaggio, a partire dai capelli turchesi, ma non viene dimenticata la sua natura elettronica dato che Miku è intenta nel tagliare un cavo elettrico mentre vicino alla manica destra è presente un tastierino.

Assente nella fan art invece il classico stand alla Jojo, quale pensate potrebbe essere un potere adeguato per Hatsune Miku?