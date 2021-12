Hawkeye: un cosplay di Kate Bishop in vista del finale della serie TV

Conclusa la fase 3, la Marvel ha iniziato a mutare profondamente la sua formula. Oltre ai ben noti film dell'MCU, l'ampliamento del mondo di supereroi è avvenuto anche grazie alle serie TV. Con la nascita della piattaforma Disney+, il colosso ha spinto ulteriormente su questi prodotti seriali, anche a causa della situazione pandemica.

Così negli scorsi due anni abbiamo assistito alla nascita di prodotti di carattere e personalità come WandaVision, Loki e molti altri. Attualmente su Disney+ è in trasmissione Hawkeye, nuova serie con Clint Burton che in questa situazione si è fatto affiancare da un nuovo personaggio dell'universo cinematografico, Kate Bishop.

La ragazza si ritroverà in un mondo post Avengers Endgame e con le sue abilità da arciera farà da aiutante per Hawkeye, obbligato a risolvere alcune situazioni che si erano venute a creare mentre indossava i panni di Ronin. La cosplayer Taya Miller ha deciso di vestire i panni del personaggio interpretato al momento da Hailee Steinfeld. Questo cosplay di Kate Bishop disponibile nel link alla fonte ha le stesse caratteristiche del personaggio visto in Hawkeye, con tuta violetta, arco e frecce.

Nel frattempo, la serie di Disney+ si avvia verso il finale, con l'ultimo episodio di Hawkeye che potrebbe essere molto più lungo del solito.