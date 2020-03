Hawks avvisa: c'è un grave pericolo all'orizzonte in My Hero Academia 4

Le prime tre stagioni di My Hero Academia hanno visto tanti confronti tra i protagonisti della Yuei e la nota League of Villain, l'organizzazione di cattivi principale guidata da Tomura Shigaraki. In questa quarta stagione però, tolta una breve schermaglia, il gruppo di Shigaraki è rimasto spesso nell'ombra lasciando spazio ad altri.

Ma nel finale di My Hero Academia stagione 4 sembra che tutto stia per cambiare. Dopo aver terminato la cerimonia per la classifica e aver visto il debutto di tanti nuovi eroi come Mirko, Hawks ed Endeavor intavolano una discussione in un locale appartato su un grattacielo. L'eroe alato rivela di aver fatto alcune investigazioni nel paese, chiedendosi come mai i Nomu non sono più rispuntati, nonostante le voci che circolano per il paese su una nuova creatura "rimodellata".

La dozzina catturata a Kamino poteva infatti essere l'ultima preparata oppure senza All for One dalla loro, la League of Villain non poteva più adoperarsi nel creare questi esseri. Hawks ha deciso quindi di viaggiare per il paese collaborando sia con la polizia che investigando da solo per capire le origini di queste voci, tutte molto simili ma con alcuni dettagli differenti.

Alla fine, quando Hawks giunge a pensare che siano solo effettivamente voci messe in giro da qualcuno per creare panico, una creatura si lancia sul loro grattacielo: il Nomu rimodellato stavolta è in grado di parlare e inizia uno scontro con Endeavor a mezz'aria, mentre Hawks si occupa di far evacuare l'edificio. L'ultimo episodio di My Hero Academia 4 arriverà sabato prossimo.