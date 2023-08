Hayao Miyazaki: arriva un'importante nomination per Il Viaggio di Shuna

Dopo il recente successo dell'ultimo film di Hayao Miyazaki, How Do You Live?, al momento disponibile nelle sale cinematografiche giapponesi, i traguardi dell'autore non sono terminati. Il viaggio di Shuna, opera del maestro, sta gareggiando come Miglior Manga agli Harvey Awards 2023.

Chainsaw Man ha vinto il premio Harvey per la seconda volta lo scorso anno e questo ha fatto preoccupare non poco l'autore della serie. Al momento, anche quest'opera è in gara per il noto premio del New York Comic-Con assieme a Spy x Family.

Chainsaw Man non è l'unica opera in gara di Tatsuki Fujimoto ma anche il manga one-shot Goodbye, Eri concorre al noto premo. Riuscirà questa volta a contrastare Il viaggio di Shuna, libro di Miyazaki?

Il viaggio di Shuna ha vinto l'Eisner Award di quest'anno, un prestigioso premio che viene consegnato durante il San Diego Comic-Con. Quest'opera potrebbe essere un degno avversario per Chainsaw Man, in quanto non è un manga come tutti gli altri.

Il viaggio di Shuna è realizzato interamente con gli acquerelli e la breve storia è incentrata sul principe di un piccolo villaggio di montagna, di nome Shuna, che parte alla ricerca di un grano magico per salvare il suo popolo da una carestia mortale.

Chi vincerà il prestigioso premio? Non ci resta che attendere l'inizio del New York Comic-Con 2023, che si terrà nella città statunitense dal 12 al 15 ottobre.