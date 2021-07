Hayao Miyazaki sarà il primo artista a ricevere una mostra nel museo Academy Awards

Hayao Miyazaki, cofondatore del pluripremiato Studio Ghibli, nonché uno dei registi più visionari e talentuosi del mondo dell'animazione, sarà il primo a ricevere una mostra temporanea all'interno del museo Academy Awards, con materiale che ripercorrerà la sua intera e straordinaria carriera.

L'apertura del museo degli Oscar era inizialmente pervista per il 2020, ma è stata rinviata più volte a causa della diffusione del virus. Nonostante questi mesi però, l'Academy è riuscita a definire una data precisa per l'inaugurazione, e nel corso dell'Anime Expo l'organizzatrice e curatrice del museo, Jessica Niebel, ha discusso delle decisioni prese, tra cui la scelta di dedicare la prima mostra proprio a Miyazaki.

"Ci sono così tante ragioni che non riesco nemmeno a contarle. Prima di tutto, è un grandissimo regista. È conosciuto in tutto il mondo, e siamo un museo di film internazionali, per questo volevamo iniziare da produzioni universalmente note." così ha iniziato Niebel, prima di spiegare quanto sia stata utile la collaborazione diretta con lo Studio Ghibli: "Nessuno in North America aveva mai fatto questo tipo di esibizione. Siamo molto orgogliosi, felici e ci sentiamo onorati che lo Studio Ghibli abbia accettato di collaborare e aiutarci nello sviluppo."

L'accesso ai materiali originali, la cui selezione è stata supervisionata da Miyazaki stesso, ha aiutato moltissimo Niebel e J. Raúl Guzmán, assistente curatore della mostra, a stabilire quali opere mettere in risalto rispetto ad altre, e soprattutto ha consentito loro di stabilire un solido rapporto con figure chiave dello Studio Ghibli.

La speciale mostra dedicata a Hayao Miyazaki nell'Academy Awards Museum, aprirà le porte al pubblico a partire dal 30 settembre 2021, e si prospetta una delle esibizioni più importanti e ricche dedicate ai lavori del maestro.

Ricordiamo che Studio Ghibli ha presentato una collezione di prestigiosi orologi, e vi lasciamo alle parole di un animatore dello studio riguardo la meticolosità del lavoro di Hayao Miyazaki.