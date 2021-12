Hayao Miyazaki: un character artist di Naughty Dog ricrea il regista in computer grafica

Il più noto spezzone live-action con Hayao Miyazaki è probabilmente la famigerata scena del documentario Never-Ending Man, in cui gli viene mostrata una creatura animata in computer grafica creata dall'intelligenza artificiale. La reazione del regista fu di rabbiosa repulsione: "Sento fortemente che questo è un insulto alla vita stessa".

Questa frase è già stata citata dal podcast della Ghibliotheque britannica in un tweet in risposta a un progetto che ha trasformato Miyazaki stesso in un personaggio in CG fotorealistica in un'unica immagine meticolosamente dettagliata. Potete vedere l'immagine in CG e una foto del vero Miyazaki in fondo alla notizia.

Forse Miyazaki non sarebbe così arrabbiato, dato che l'immagine CG non è il lavoro di un programma d'intelligenza artificiale. E', invece, il lavoro minuzioso di Yingkang Luo, un character artist presso la software house Naughty Dog. La creazione dell'opera è dettagliatamente descritta sulla sua pagina, così come nel video di YouTube qui sopra.

"Le sue opere portano sempre calore al nostro cuore", ha commentato Luo, "così ho deciso di realizzare una sua immagine". Luo ha usato i seguenti software: Houdini, Arnold, Maya, NUKE, Zbrush, Substance Painter, Marvelous Designer e Texturingxyz.

Non si sa se lo stesso Miyazaki, attualmente impegnato nella produzione del suo prossimo film dello Studio Ghibli How Do You Live, sia stato informato di questa sua simulazione.