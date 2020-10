Hayao Miyazaki chiamato a testare il nuovo menù del Ghibli Café, scopriamo la sua reazione

Hayao Miyazaki, fondatore e Direttore di Studio Ghibli, è stato invitato per una prova di degustazione presso il Ghibli Museum's Straw Hat Café, insieme al figlio Goro Miyazaki e al produttore e direttore esecutivo Toshio Suzuki. I tre hanno testato il nuovo menù, e la loro reazione è stata ripresa e postata su YouTube.

In cima alla news potete dare un'occhiata al video, in cui viene innanzitutto mostrato il nuovo interno del Ghibli Café, ora rivisitato per rispettare le normative anti-Covid. Le casse presentano dei pannelli in vetro per separare il personale dai clienti, i tavoli sono disposti con una distanza minima di 1,5 metri l'uno dall'altro e, naturalmente, vige l'obbligo della mascherina.

Hayao Miyazaki, da sempre estremamente severo con i suoi giudizi, si è detto soddisfatto del risultato finale ed ha elogiato la qualità del cibo. Il Ghibli Café presenta una vasta selezione di dolce e salato e ai tre sono stati serviti caffè, sandwiches, rotoli di salsiccia e delle zuppe. Il video serve anche per promuovere il nuovo canale YouTube del Ghibli Museum, aperto lo scorso 14 aprile e già forte di oltre 80.000 iscritti.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Studio Ghibli è attualmente al lavoro su un nuovo film, Earwig e la Strega, attualmente in fase di produzione ed in uscita entro fine 2020.