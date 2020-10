Hayao Miyazaki disegna una nuova insegna per il ristorante del Museo Ghibli

Il Museo Ghibli che era stato chiuso a causa dell'emergenza COVID-19, ha recentemente riaperto ed è stato luogo di un'inaspettata visita da parte del maestro Hayao Miyazaki. Vediamo cosa è successo.

Il Museo Ghibli è stato molto attivo nelle proprie pagine social pubblicando continui aggiornamenti dai quali possiamo apprendere la messa in sicurezza secondo le norme anti COVID delle proprie strutture, in particolare, in onore della riapertura del ristorante, il regista e fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha deciso di far visita al museo.

La cosa sorprendente, ripresa nel video che vi riportiamo, è la decisione del maestro di disegnare uno schizzo per la nuova insegna del ristorante. I gestori volevano cambiare il cartello del menù in occasione di un aggiornamento dello stesso, sicché il regista, dopo qualche battuta, si è messo a disegnare una nuova insegna per il posto che mostrasse un gelato, nuova proposta del menù.

Attualmente sembra che Hayao Miyazaki stia lavorando alla produzione di un nuovo film che non presenterà una scadenza precisa. Negli ultimi anni si è più volte sentito parlare di un possibile ritiro del maestro dalle scene dell'animazione, in questo articolo spieghiamo perché Hayao Miyazaki abbia per il momento deciso di non ritirarsi.

Avete mai fatto visita al Museo Ghibli? Vorreste vedere una nuova insegna per il ristorante ispirata dallo schizzo di Miyazaki stesso? Fatecelo sapere con un commento.