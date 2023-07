Hayao Miyazaki non si ferma: Il Viaggio di Shuna vince l'Eisner Award

Il grande successo e il talento di Hayao Miyazaki non si ferma, ieri è arrivata la notizia che ha sorpreso i fan: "Il Viaggio di Shuna", in Giapponese Shuna no tabi, ha vinto il premio per la migliore edizione statunitense di materiale asiatico agli Will Eisner Comic Industry Awards 2023.

Tenutosi ieri al San Diego Comic-Con 2023, il fumetto del maestro gareggiava contro opere di alto livello, come Black Paradox di Junji Ito, Look Back di Tatsuki Fujimoto, PTSD Radio di Masaaki Nakayama e Talk to My Back di Murasaki Yamada.

Il medesimo premio è stato vinto lo scorso anno dal Lovesickness di Junji Ito, tratto dalla collezione Junji Ito Story Collection, uno dei racconti brevi più recenti di maggior successo dell'autore.

Il viaggio di Shuna, sebbene fosse stato elaborato per la prima volta nel 1983, al momento è ancora inedito in Italia ma verrà reso disponibile dalla BAO Publishing il prossimo ottobre, arricchendo la collana Aiken.

Lo stile di quest'opera si differenzia dai classici manga, alternando didascalie alle illustrazioni, in totale 147 tavole a colori. Il principe Shuna si ritrova a fare la conoscenza di un viandante che, in punto di morte, gli regala dei semi speciali di una pianta capace di sopravvivere in un clima arido. Il lungo viaggio di Shuna alla ricerca dei campi dorati gli permetterà di scoprire le terre degli dei dell'ovest.

Questo premio rappresenta solo una delle grandiose soddisfazioni che Miyazaki sta ricevendo nell'ultimo periodo, come gli incassi eccezionali di How Do You Live, che hanno superato ogni record rispetto ai lungometraggi precedenti del maestro, e il record di How Do You Live che ha stupito lo Studio Ghibli.