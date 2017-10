Hayao Miyazaki: il nuovo film del maestro ha finalmente un titolo!

Sin dall'annuncio chesarebbe tornato alla regia di un film, dopo che aveva ufficializzato il suo ritiro dalle scene con il meraviglioso, l'interesse intorno alla nuova pellicola del maestro era divenuto spasmodico. Oggi, finalmente, è stato rivelato il titolo di quest'atteso film d'animazione.

Mentre in Italia è imminente l'uscita nei cinema del documentario dedicato al lavoro del maestro Hayao Miyazaki, Never Ending Man, grazie alla collaborazione tra Dynit e Nexo Digital, in Giappone, il quotidiano Asahi Shinbun, ha rivelato tra le sue pagine il titolo del nuovo atteso film da regista del sensei.

La pellicola si intitolerà Kimi-tachi ha Dou Ikiru ka? (Qual è il vostro modo di vivere?), e si baserà sull'omonimo romanzo best seller pubblicato nel lontano 1937 e scritto dal giornalista gaipponese Genzaburo Yoshino. Lo Studio Ghibli produrrà come sempre la nuova fatica del suo fondatore.

È ormai dal 2013 che il regista premio Oscar alla carriera non torna nelle sale con un nuovo lungometraggio animato, dato che aveva ormai annunciato il suo ritiro dal settore. Ma un maestro come il sensei Miyazaki non è tipo da godersi la pensione e il bisogno di raccontare, tramite il media che lo ha reso famoso in tutto il mondo, è tornato impellente, portandolo a questo nuovo lavoro.

Il film è ancora nelle prime fasi di lavorazione e non vedrà (purtroppo) la luce molto presto. Nell'attesa, il documentario citato in apertura, intitolato Never Ending Man, uscirà il prossimo 14 Novembre, e potrà essere visonato in anteprima al Lucca Comics and Games 2017 in data 3 Novembre.