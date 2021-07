Hayao Miyazaki omaggiato negli USA: il Museo degli Oscar proietterà tutti i film Ghibli

Il nuovissimo Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, il museo degli Oscar realizzato dall'architetto italiano Renzo Piano, aprirà al grande pubblico il 30 settembre 2021 dopo diversi rinvii causa Covid, e prima della fine dell'anno omaggerà diversi registi e sceneggiatori di fama mondiale tra cui il maestro Hayao Miyazaki.

Nel corso della giornata odierna, infatti, l'Academy ha confermato che in occasione della mostra dedicata a Studio Ghibli saranno anche trasmessi tutti i film scritti e diretti da Miyazaki, che sarà quindi una delle star del 2021 insieme a Spike Lee, Pedro Almodóvar, Shaka King e pochi altri. Nello specifico, le pellicole di Miyazaki saranno trasmesse dal 5 ottobre al 27 novembre, e ovviamente il sito ufficiale conferma che non mancherà il film Premio Oscar La città incantata.

Un doppio onore dunque per il regista giapponese, che oltre alla grande mostra dedicata ai suoi capolavori è stato anche scelto come ambasciatore per questo ultimo trimestre del 2021, insieme a pochi altri registi e produttori di fama internazionale. Nel 2022 inoltre Miyazaki dovrebbe tornare nelle sale di tutto il mondo con il suo nuovo film, How Do You Live?, quindi si tratta di un'ottima occasione per tornare sotto i riflettori prima del lancio della nuova pellicola.