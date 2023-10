Hayao Miyazaki sta già pensando al suo prossimo film: le parole di Toshio Suzuki

Molti fan di Hayao Miyazaki nel mondo hanno già visto l'ultimo film del regista, Il ragazzo e l'Airone, mentre altri, fra cui noi italiani, dovranno ancora aspettare qualche mese. Nonostante il lungometraggio sia uscito relativamente da poco tempo, lo Studio Ghibli sta già pensando a qualcosa di nuovo.

Solo recentemente Il ragazzo e l'Airone ha ricevuto un trailer internazionale. In questo breve filmato abbiamo ricevuto un assaggio di ciò che vedremo nel lungometraggio, dai personaggi alla trama e all'atmosfera in pieno stile Ghibli.

Sembra essere tutto pronto per l'arrivo del film in Europa e proprio per questo Hayao Miyazaki sta già pensando al suo prossimo lavoro! Com'è stato raccontato da Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli e caro amico del noto regista, durante un'intervista, il maestro Miyazaki ama il suo lavoro con tutto il cuore ed è per questo motivo che sta lavorando ad alcune nuove idee e progetti.

"Pensa al prossimo progetto ogni giorno e non posso fermarlo, anzi, ho rinunciato", ha svelato Suzuki. "Non cerco più di dissuaderlo, anche se dovesse fare un film fallimentare. Nella vita è solo il lavoro che lo entusiasma."

Ha inoltre raccontato che l'età non lo ferma: sarebbe dovuto andare in pensione da un pezzo, ma non riesce a fermarsi. Il suo amore per il cinema è troppo grande affinché lui smetta di lavorare nel settore. E' così focalizzato sui suoi nuovi progetti che ha addirittura detto di aver dimenticato di cosa parla Il ragazzo e l'airone!

"Stavamo parlando di nuovo proprio adesso, e mi ha detto qualcosa di incredibile. Ha detto: 'A proposito, di cosa parlava il mio ultimo film? Non ricordo.' E poi ha iniziato a parlare di un nuovo progetto, quindi io non lo fermerò. Finché lavorerà, non potrò andare in pensione. Ha 82 anni e penso che andrà avanti fino ai 90. Lo seguirò".

Dopo diversi anni Miyazaki si è mostrato in video per accettare il prestigioso Premio Donostia. Questo riconoscimento viene dato ogni anno a pochi eletti durante il Toronto Film Festival.