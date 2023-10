Hayao Miyazaki riceverà il premio alla carriera dal World Animation Summit

Il regista dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki è riconosciuto a livello mondiale per il suo talento e il suo modo di creare lungometraggi. Nella sua lunga carriera vanta numerosi premi e riconoscimenti, come un Oscar per la carriera e tante altre nomination importanti.

Il World Animation & VFX Summit 2023 ha annunciato che onorerà Hayao Miyazaki con il Lifetime Achievement Award, ossia il Premio alla Carriera nella sua Hall of Fame e nella lista dei relatori. Anche il presidente della Polygon Pictures, Shuzo John Shiota, sarà premiato al Summit di quest'anno.

Alcuni degli artisti che hanno ricevuto questo prestigioso premio sono la direttrice creativa degli Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee, i tre registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e tanti altri nomi illustri.

L'evento si svolgerà dall'1 al 3 novembre al Garland Hotel di Hollywood e i vincitori del noto premio riceveranno i loro riconoscimenti durante una serata di gala di apertura il primo novembre. Recentemente Miyazaki ha vinto il Premio Donostia e in vista di ciò si è mostrato in video per accettare il prestigioso riconoscimento.

L'ultimo film di Miyazaki, Il Ragazzo e l'Airone, sta spopolando nei cinema e presto arriverà anche in Italia. In vista del debutto in Francia, il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki è stato intervistato e ha rivelato chi secondo lui potrebbe essere un degno successore di Hayao Miyazaki... in realtà, come afferma lui stesso, non esiste! Per suo malgrado, attualmente, non c'è nessuno in grado di poter eguagliare il talento del noto regista e suo grande amico.