Hayao Miyazaki rinuncia alla propria auto e la regala al Parco a Tema dello Studio Ghibli!

Se c'è una cosa che il regista e co-fondatore dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki ama oltre a disegnare e realizzare anime, è la sua macchina. L'82enne fa da tempo il tragitto dalla sua casa nella prefettura di Saitama agli uffici dello Studio Ghibli a Mitaka a Tokyo nel suo umile piccolo veicolo, una Citroën 2CV.

L'auto compatta è così amata da Miyazaki che è apparsa nel primo film da lui diretto, Lupin III: Il castello di Cagliostro, nel lontano 1979 . Il direttore ha addirittura intitolato ad esso il suo atelier personale, chiamandolo 二馬力 (“Nibariki”), che si traduce in “Due cavalli” o “2CV”, poiché il motore bicilindrico piatto da 375 cc dell'auto è classificato come “deux chevaux”. -vapeur” (“2CV”) veicolo secondo la classificazione fiscale francese.

La Citroën 2CV di Miyazaki fuori dall'atelier 2CV , che porta anche il simpatico nome “Butaya” (“Negozio dei maiali”).

Anche familiari, amici e colleghi associano l'auto al regista, tanto che suo figlio Goro ha incluso un modello simile del veicolo (anche se con una griglia diversa) nel suo primo film in CGI per lo Studio Ghibli, Earwig e la strega. L'auto nel film ha addirittura la targa “ MYZ ”, che presumibilmente sta per “ Miyazaki ”.

Dato l'amore di lunga data di Miyazaki per il suo veicolo, è stato un giorno triste il 10 settembre quando il governatore della prefettura di Aichi, Hideaki Omura, ha annunciato che il regista aveva rinunciato alla sua Citroën.

Intervenendo ad un evento tenutosi nella città di Nagoya in cui si chiedeva la prevenzione degli incidenti tra gli anziani, il governatore ha detto che dopo aver guidato ogni giorno la sua amata macchina, Miyazaki si è reso conto che era pericolosa e l'anno scorso gli ha restituito volontariamente la patente di guida.

Suo figlio Goro e l'amico di lunga data, produttore e co-fondatore della Ghibli Toshio Suzuki gli hanno poi tolto di mano l'auto e, secondo i desideri di Miyazaki, sarà esposta al Ghibli Park , che si trova nella prefettura di Aichi.

Anche se può essere triste sapere che il regista non riesce più a infilarsi ogni giorno nel logoro sedile di guida della sua Citroën, è rincuorante sapere che vivrà i suoi giorni al Ghibli Park, portando gioia a tutti coloro che la vedono.