Hayao Miyazaki si scaglia contro le doppiatrici femminili, scopriamo le sue ragioni

Al timone dello Studio Ghibli c'è Hayao Miyazaki, un uomo noto per il suo comportamento rigido. Nel corso della sua carriera, il regista ha spesso rivelato la sua opinione su alcuni degli argomenti più scottanti, dando adito a diverse polemiche; scopriamo il più recente scandalo che lo coinvolge.

Miyazaki si è sempre contraddistinto per essere un uomo schietto, che afferma ciò che pensa realmente senza paura della reazione altrui. Il co-fondatore dello Studio Ghibli ha ad esempio rivelato il tipo di otaku che odia di più, oppure il vero problema dell''industria animata giapponese. Ma in una vecchia intervista, recentemente tornata in voga, Miyazaki si è scagliato contro le doppiatrici femminili.



In un'intervista rilasciata al Guardian nel 2005 prima dell'uscita di "Il Castello Errante di Howl", Hayao Miyazaki ha commentato la scelta dei doppiatori stranieri per la sua opera. Quando la discussione ha toccato Lauren Bacall, doppiatrice di Lande in lingua inglese, il regista giapponese l'ha definita una "donna favolosa", attaccando al contempo le sue compaesane.

"Tutte le doppiatrici giapponesi hanno voci molto civettuose, che cercano l'attenzione maschile. Non era affatto quello che volevamo". Fedele al suo marchio di fabbrica, Miyazaki gettò nuovamente ombre sull'industria degli anime. Ma questa volta, anche se a distanza di 15 anni dalle dichiarazioni, è stato appoggiato dai suoi connazionali.



Tuttavia, una fetta di pubblico è passata al contrattacco, affermando che le decisioni finali spettano solamente a lui. Se dunque Miyazaki avesse veramente probato avversione per la voce civettuosa delle doppiatrici giapponesi, avrebbe semplicemente potuto cambiare cast. E voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Avete mai guardato le opere dello Studio Ghibli in lingua originale? Nel frattempo, Miyazaki ha disegnato l'insegna del ristorante del Museo Ghibli. Nausicaä della Valle del Vento è protagonista di una fanart dello Studio Ghibli.