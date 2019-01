Hayao Miyazaki e Studio Ghibli sono al lavoro su due nuovi lungometraggi!

L'incredibile conferma ufficiale è arrivata nelle ultimissime ore: Hayao Miyazaki e il suo storico studio di animazione, lo Studio Ghibli, stanno lavorando alla realizzazione di due nuovi lungometraggi anime.

Come un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dell'animazione, ecco che arriva la conferma che ogni appassionato stava aspettando: Hayao Miyazaki, uno dei mostri sacri dell'industria, è al lavoro a due nuovi lungometraggi anime, ovviamente insieme allo studio che da sempre lo ha accompagnato nella sua straordinariamente fulgida carriera, lo Studio Ghibli.

La notizia è arrivata tramite la testimonianza diretta di Vincent Maraval, leader e fondatore della nota azienda di distribuzione Wild Bunch, che proprio in questi giorni si è recato in visita ai leggendari locali che ospitano la sede dello Studio Ghibli. Come potete vedere nel post Twitter dell'account ufficiale di Maraval, riportato in calce, queste sono le parole con le quali abbiamo appreso la novità:

"Posso testimoniarlo io stesso, padre e figlio Miyazaki sono al lavoro. Ben due nuove produzioni targate Studio Ghibli sono attualmente in corso, e i disegni sono in-cre-di-bi-li! Un'emozione enorme."

Insomma, sembra proprio che Hayao Miyazaki abbia scongiurato l'ipotesi che il capolavoro Si Alza Il Vento potesse essere realmente il suo ultimo lavoro, e che anzi è all'opera per portare ai milioni di fan in tutto il mondo altri lavori che restituiscano il suo indiscutibile genio.

Ricordiamo che il sopracitato autore e il suo Studio Ghibli hanno contribuito a fondare un vero e proprio immaginario, con uno stile riconoscibile immediatamente e dalla qualità ineccepibile. Dalla mente creativa di Hayao Miyazaki sono usciti colossi dell'industria del calibro di Il mio vicino Totoro, Porco Rosso, La Principessa Mononoke e La città incantata, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione.

Siete eccitati all'idea di poter entrare ancora una volta nell'universo creato da Hayao Miyazaki con la sua inconfondibile animazione? Fatecelo sapere nei commenti!