Hayao Miyazaki vince il Premio Donostia: dopo tanto tempo si mostra in video!

Hayao Miyazaki è al centro dell'attenzione nell'ultimo periodo. Con l'uscita de Il ragazzo e l'airone e i vari festival del cinema che proiettano il lungometraggio in anteprima, i cinefili desideravano vedere il regista parlare dal vivo del suo ultimo progetto. La loro richiesta è stata in parte esaudita.

La nota casa d'animazione è stato acquistato da un noto canale televisivo giapponese e, dopo questo annuncio, il produttore Toshio Suzuki ha parlato del futuro dello Studio Ghibli e della possibilità di cominciare a ideare anche serie televisive anime oltre che film.

Tornando a Il ragazzo e l'airone, di cui ricordiamo il debutto nelle sale cinematografiche italiane previsto per il primo gennaio, il film è stato e verrà mostrato in anteprima ad alcuni Festival del Cinema. Al Toronto Film Festival alcuni fan si aspettavano di vedere Hayao Miyazaki in carne ed ossa ad esporre la sua ultima opera, ma purtroppo non è stato così.

In compenso gli spettatori hanno scoperto il profondo amore che Guillermo del Toro prova nei confronti di Miyazaki e delle sue opere. Il regista ha lodato il suo collega proprio alla prima di The Boy and the Heron.

Tuttavia, in vista del San Sebastian Film Festival, Hayao Miyazaki è brevemente apparso in un filmato dedicato proprio ai suoi fan. In questo video, il regista ha accettato il Premio Donostia, un riconoscimento che viene dato ogni anno al Festival internazionale del cinema di San Sebastian.

Ciò che ha stupito i fan è stato vedere Miyazaki senza barba: alcuni hanno pensato fosse irriconoscibile così! E' possibile vedere la clip al minuto 44 del filmato disponibile ad inizio articolo. Il regista si è mostrato infinitamente contento per questo prestigioso premio e spera che chiunque guardi il suo lungometraggio se ne innamori. A noi non resta che aspettare il debutto al cinema per poterci godere questa perla rara.