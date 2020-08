Haykiu!: il manga è di nuovo in cima alle tendenze di Twitter

Dopo diversi anni di pubblicazione, uno degli spokon più importanti degli ultimi anni - Haykiu! - ha concluso la sua corsa su Weekly Shonen Jump. Svariate firme della rivista hanno speso veri e propri attestati di stima nei confronti dell'autore, così come anche i fan, ancora scossi per la fine dell'opera.

Il 19 agosto si festeggerà in Giappone l'Haykiuu! Day, e nelle ultime ore gli appassionati sono accorsi sui social media per omaggiare il manga - avviando discussioni, condividendo le tavole più iconiche, rispolverando alcuni dei momenti topici.

Per l'occasione, anche il profilo Twitter ufficiale di Haykiuu! ha pubblicato un post di ringraziamento rivolto all'autore, lasciando in allegato delle splendide illustrazioni a colori. Nonostante la permanenza dell'opera sulle pagine della rivista sia ormai terminata, nei prossimi mesi ci sarà spazio per la quarta stagione della serie animata.

La seconda parte di stagione tornerà in onda - a meno di posticipi dell'ultima ora - nel mese di ottobre. La trasmissione delle ultime puntate era prevista per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma gli sconvolgimenti causati dal Coronavirus hanno costretto lo studio ad un rinvio forzato.

