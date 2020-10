Dr. Stone: il disegnatore presenta 'He Was There', il suo nuovo manga in arrivo ad ottobre

L'ultimo numero del settimanale di Kodansha Weekly Young Magazine include un annuncio pubblicato da Boichi, disegnatore della celebre opera Dr. Stone. Nell'inserto l'autore ha anticipato l'arrivo di un suo nuovo manga, composto da appena due capitoli in uscita il 26 ottobre e il 2 novembre sulle pagine della rivista stessa.

Secondo quanto dichiarato dal mangaka l'opera si intitola Kare wa Soko ni Ita (He Was There) e racconta le avventure di un autista di camion con un particolare segreto. Al momento non è chiaro il genere dell'opera, né quale sia il target, ma considerando che Weekly Young Magazine pubblica principalmente manga seinen possiamo aspettarci una storia seria e matura.

Nel corso della sua ventennale carriera Boichi ha pubblicato una decina di opere originali molto apprezzate, anche se in realtà nessuna di queste ha mai raggiunto il livello di popolarità di Dr. Stone. L'opera in questione, scritta da Riichiro Inagaki, si trova attualmente in fase di serializzazione e vedrà presto il sopraggiungere di una seconda stagione dell'adattamento anime.

E voi cosa ne dite? Recupererete la nuova opera breve di Boichi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di Dr. Stone invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al meraviglioso spot televisivo con protagonista Senku Ishigami!