Healer Girl è il nuovo anime di Studio 3Hz, diretto dal regista di FMA: Brotherood

Dopo aver lavorato per un anno intero sull'adattamento anime di A3!, i ragazzi di Studio 3Hz sono pronti a tornare con un nuovo progetto originale nel corso del 2021, questa volta con un vero e proprio pezzo da novanta alla direzione. Healer Girl, questo il nome della nuova serie anime, sarà diretta da Yasuhiro Irie e si è recentemente mostrata nella prima key visual.

Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Kurau: Phantom Memory) dirige l'anime presso Studio 3Hz (A3!, SAO: Gun Gale Online), mentre Noboru Kimura (Gundam Build Divers) si occupa della sceneggiatura. Yukie Akiya (Celestial Method, Code:Breaker, Princess Principal) cura il character design, e infine Akane Kumada, Carin Isobe, Marina Horiuchi e Chihaya Yoshitake interpretano le quattro protagoniste.

Il sito ufficiale descrive l'anime come "un ambizioso racconto a tema musical", in cui le liceali Hibiki Morishima, Kana Fujii, Remi Gojo e Sonia Yanagi (da sinistra a destra nell'immagine in calce) collaborano per guarire le persone grazie alle loro canzoni. Lo studio ha confermato che maggiori informazioni sulla serie saranno condivise nel corso dei prossimi mesi.

A proposito di anime originali, poi, vi ricordiamo che poche ore fa anche Studio Madhouse ha annunciato il suo nuovo progetto, diretto dal regista di One-Punch Man.