Hearts è divenuto il villain di Super Dragon Ball Heroes più apprezzato dai fan

Come probabilmente saprete, l'epopea di Super Dragon Ball Heroes, serie animata basata sul videogioco Dragon Ball Heroes, ha recentemente visto la conclusione del suo ultimo arco narrativo - ovvero l'Universal Conflict - con un 19° episodio che ha saputo tenere i fan sulle spine per tutta la sua durata.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, tale fase della storia ha introdotto un gruppo di villain particolarmente interessanti, i cosiddetti The Core Area Warriors, una serie di combattenti imprigionati nelle profondità del Pianeta Prigione. Tra i tanti personaggi apparsi, però, quello che più di ogni altro ha saputo conquistare i fan è stato Hearts, il quale con la conclusione dell'arco narrativo e della sua storia è ora definito da moltissimi fan come uno dei nemici più apprezzati e interessanti che si siano visti all'interno del franchise di Dragon Ball.

Con la pubblicazione della 19° puntata di Super Dragon Ball Heroes, infatti, i social si sono arricchiti con infiniti post relativi ad Hearts, assai apprezzato per il suo particolare character design. Eppure, in realtà, ciò che ha davvero fatto spiccare Hearts rispetto a tanti altri personaggi si riassumere nei retroscena della sua storia. Egli, infatti, ha tentato di distruggere l'ordine divino controllato da Zeno, un atto che lo ha portato a guadagnarsi l'appellativo di pericoloso nemico pronto a fare stragi indiscriminate, seppur i fan abbiano visto la cosa in maniera diametralmente opposta.

Più che un malvagio demone, il pubblico lo ha infatti definito alla stregua di un eroe, in particolar modo se si pensa che Zeno non si è mai fatto problemi a cancellare persone - se non intere realtà - dal multiverso, spesso solo per un qualche infantile capriccio. Insomma, forse Hearts verrà ricordato nella serie come una minaccia da eliminare, ma moltissimi fan lo ricorderanno sempre come un salvatore incompreso.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che recentemente sono state annunciate interessanti novità sul futuro di Super Dragon Ball Heroes.