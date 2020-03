Heaven's Door si attiva. Volto e mani tramutati in manga in un formidabile cosplay su JoJo

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una di quelle serie che è riuscita piano piano a prendere piede in tutto il mondo e anche nel nostro paese è sicuramente una tra quelle più seguite e apprezzate dal pubblico. Con lo sbarco anche sulla celebre piattaforma di streaming, Netflix, siamo sicuri che l'interesse intorno alla serie crescerà ancora.

Con la quinta stagione conclusasi lo scorso anno, gli appassionati scoppiano letteralmente dalla voglia di poter mettere le mani, o meglio gli occhi, sulla sesta stagione anime, della quale, ancora per il momento, non si hanno notizie accertate sull'uscita. È molto probabile che Stone Ocean ci sarà, ma ancora non si sa con esattezza quando.

Per accontentare il pubblico però in questi mesi sono usciti i 4 episodi special su JoJo, ovvero quelli della serie Così parlò Kishibe Rohan che ha come protagonista proprio il mangaka appena citato, nonché alter ego dello stesso Araki, apparso durante la quarta stagione della serie. Se avete letto il manga ho visto l'anime, allora saprete che Kishibe inizialmente era apparso quasi come un villain, in quanto era disposto a tutto pur di trovare nuovi spunti per completare il suo manga popolare Pink Dark Boy, eppure alla fine si è rivelato un prezioso alleato di Josuke e amici nel fermare il serial killer Kira Yoshikage.

Proprio come gli altri, anche Kishiba è un detentore di Stand e fedele al ruolo che ricopre e alla professione che ha, il suo potere, conosciuto come Heaven's Door, ha la capacità di intrappolare l'avversario e tramutare il viso e le mani della vittima in pagine di manga le quali vengono sfogliate da Kishiba che così può strapparle, modificarle, invertirle in modo da poter controllare le azioni della persona colpita o modificarla completamente.

Bene, in questi giorni è apparso sul web un cosplay da lasciare senza fiato. Un cosplay come se ne vedono pochi, curato in ogni minimo dettaglio e che rappresenta con chiarezza e fedeltà proprio ciò che lo Stand di Kishiba provoca sulle proprie vittime.

Realizzato dalla talentuosa cosplayer di Instagram, chigusa_artmakeartist, come potete vedere dai post riportati in calce all'articolo, si mostra colpita dal potere, con il viso che si apre in pagine di manga e le mani che si sfogliano in sottili fogli in bianco e nero.

Mi sento di dire sia un cosplay davvero prodigioso e di una bellezza da mozzare il fiato. Tu cosa ne pensi, ti piace? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



