Heavenly Delusion: il nuovo anime post-apocalittico di Production I.G.

Production I.G. è uno degli studi di animazione più noti nel panorama dell'animazione giapponese, una celebre realtà che ha dato vita a veri e propri capolavori del settore. Il prossimo anno lo studio tornerà con l'adattamento televisivo di Heavenly Delusion, il manga di Masakazu Ishiguro.

Molte produzioni di Production I.G. sono giunte persino nel Bel Paese, alcune anche al cinema come The Deer King. basti pensare soprattutto alla trasposizione di Haikyuu!. Ad ogni modo, nel 2023 uscirà una nuova serie televisiva, intitolata per l'appunto Havenly Delusion, ambientata all'interno di uno scenario post-apocalittico, di cui un trailer potete già ammirarlo in calce alla notizia.

La trama della serie, invece, qui segue: "grazie alla sicurezza delle mura, i giovani vengono cresciuti in una sorta di asilo nido ma gestito dai robot. Anche se la vita appare spenta in superficie, i bimbi crescono ricchi di curiosità e potenziale. Il mondo all'esterno è un inferno. Ormai è quasi del tutto priva di qualsiasi cosa di meccanico ed ora è abitato da bizzarri e potenti esseri soprannaturali. Maru, con l'aiuto di Kiruko, sta cercando di capire cosa fosse il paradiso un tempo per Tokyo. Ma dopo aver cercato per tanto tempo, forse il paradiso è più un songo insostenibile che una potenziale realtà."

