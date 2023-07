Heavenly Delusion: l'anime tornerà con una seconda stagione?

La prima stagione di Heavenly Delusion si è conclusa in questa primavera 2023 e i fan si domandano quale sarà il destino di questa serie. Tratto dal manga omonimo di Masakazu Ishiguro, la serie si è distinta dagli altri anime in programmazione quest'anno per la trama avvincente e originale.

Lo scorso ottobre, Production I.G. ha annunciato Heavenly Delusion, la propria nuova serie tv post-apocalittica, insieme ad altri anime di alto calibro: è il caso di Haikyuu e The Deer King.

Heavenly Delusion è un manga che è stato pluripremiato nel corso della sua pubblicazione: in Italia è edito da Star Comics e attualmente sta per giungere al proprio termine con il suo ottavo volume. Il primo episodio della serie anime è stato pubblicato il 1° aprile di quest'anno dalla piattaforma streaming Disney+ Japan fino al 23 giugno.

Sebbene non sia stato reso noto ancora nulla circa un continuo dell'opera, dopo il finale di stagione la serie è ancora più fitta di misteri: diverse delle storie mostrate si stanno complicando e c'è ancora molto altro da esplorare nel manga.

Non ci sono ancora molte informazioni circa una seconda stagione per la serie, ma visto il grande successo che ha avuto la serie in tutto il mondo è possibile che lo studio d'animazione Production I.G. abbia qualcosa in mente. Non ci resta che attendere ulteriori notizie a riguardo!

Tutti i dettagli su Heavenly Delusion sono stati resi noti dalla stessa casa di produzione Production I.G. lo scorso novembre e i fan sono totalmente impazziti alla notizia.