Heavenly Delusion: data di uscita e dettagli nel primo trailer dell'anime

Il palinsesto anime della primavera del 2023 è piuttosto promettente e annovera titoli come Demon Slayer Stagione 3 e Oshi no Ko. A far compagnia ai suddetti ci sarà una produzione che sta stuzzicando gli appassionati, Heavely Delusion.

Celebre manga di Masakazu Ishiguro, Heavenly Delusion ha ottenuto un adattamento anime in produzione presso lo studio d'animazione Production I.G. Alle prime informazioni trapelate a fine 2022, se ne aggiungono finalmente di più nuove e succose.

L'anime di Heavenly Delusion debutterà il 1° aprile 2023 in esclusiva mondiale su Disney+ e vanterà una sigla di apertura cantata da BiSH, "Innocent Arrogance", e un tema di chiusura eseguito da ASOBI, (I Don't Know Nobody Anywhere Anything). A questi dettagli si aggiungono ulteriori nomi presenti nel cast di doppiatori. Robin Inazaki, Encho, Sawatari e Aoshima verranno doppiati da Kazuya Nakai, Masako Isobe, Tadashi Muto e Atsumi Tanezaki. L'anime è diretto da Hirotaka Mori con Makoto Fukami alla supervisione delle sceneggiature.

Le informazioni su Heavenly Delusion sono state diffuse assieme a un primo filmato promozionale che permette ai fan di avere un assaggio della trama e di fare la conoscenza dei protagonisti della serie. Lo staff ha promesso che ulteriori novità arriveranno nel corso dell'evento AnimeJapan 2023 che si terrà il 25 marzo.