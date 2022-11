Heavenly Delusion, tutti i dettagli sull'adattamento anime di Production I.G.

Heavenly Delusion, il pluripremiato manga di Masakazu Ishiguro, riceverà presto un adattamento animato. La serie anime è in produzione presso lo studio d'animazione Production I.G., che ha rilasciato un primo filmato promozionale in cui vengono diffusi alcuni dettagli sul progetto.

La serie manga di Ishiguro, lanciata sulla rivista Afternoon di Kodansha nel 2018 e che l'anno successivo è stata premiata da Kono Manga ga Sugoi!, sta per ottenere un adattamento anime. La trasposizione è stata affidata alle mani esperte di Production I.G., società d'animazione impegnata a collaborare con Netflix e Disney assieme a WIT Studio e che in passato ha realizzato The Deer King e Haikyuu!!.

Heavenly Delusion è stato presentato da qualche settimana, ma solamente oggi sono stati svelati i dettagli sulla produzione. Il teaser trailer dell'anime post-apocalittico che trovate nel tweet in calce all'articolo presenta ufficialmente lo staff responsabile della produzione. La direzione dell'anime è affidata a Daiki Mori, con Makoto Fukami a supervisionare le sceneggiature. Utsushita figura come character designer.

In uscita nel corso del 2023, Heavenly Delusion è ambientato in un mondo dove l'umanità vive all'interno di mura di sicurezza, dove i giovani crescono al fianco di robot come in un asilo nido. Il mondo esterno è un inferno, abitato da mostri soprannaturali bizzarri e potenti. Maru, con l'aiuto di Kiruko, visita quella che una volta era Tokyo. Ma il paradiso che cercavano è un sogno, più che una realtà.