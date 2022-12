Heidi: Dynit pubblica il trailer dell'edizione blu-ray

Era il 1880 quando il romanzo Heidi di Johanna Spyri iniziò, in lingua tedesca, ad essere pubblicato: la storia di un'innocente bambina orfana che viene presa in custodia dall'affettuoso nonno sulle montagne svizzere è stata utilizzata come spunto per svariati adattamenti.

Tra quest'ultimi l'anime diretto da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki. E mentre da inizio novembre 2022 Heidi è su Amazon Prime Video, a produrne un box fisico in edizione limitata è Dynit. Lo promuove dal giorno 5 dicembre con il video promozionale altrettanto presente in cima a questa notizia. Sulle note della iconica sigla italiana del 1978 cantata da Elisabetta Viviani, un sapiente video editing mostra delle scene dagli episodi alle quali allega dei testi.

I fan storici de La ragazza delle Alpi faranno fatica a non provare un brivido di emozione sin dai primi secondi del trailer. Gli sfondi colorati a mano, il character design dalle linee dolci, le animazioni realistiche e la forte delicatezza della serie, sono tratti distintivi di Heidi. "Un racconto educativo e formativo per tutte le età", scrive Dynit, e aggiunge: "per la prima volta in versione restaurata e rimasterizzata in alta definizione". Infatti i 1080p della promo colpiscono, anche perché il video li ha tutti.

La Limited Edition Box-set comprende la serie completa di tutti i 52 episodi, la sigla italiana, un'intervista inedita alla cantante, un booklet di 32 pagine ed una card da collezione - il tutto prenotabile fino al 6 gennaio e in uscita dal primo di marzo 2023. La novità è la versione blu-ray ma Dynit specifica che è disponibile anche in Dvd. Vi è piaciuto il trailer? Nel frattempo vi lasciamo a 5 curiosità su Heidi.