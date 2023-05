Helck: data di uscita e trailer per l'anime con protagonista l'eroe malvagio

Helck è una serie manga scritta da Nanaki Nanao lanciata nel 2014 sulla rivista Ura Sunday di Shogakukan e sul servizio digitale MangaONE. A distanza di quasi sei anni dalla conclusione, datata 2017, l'opera ha ispirato una serie anime che uscirà a breve.

Nel febbraio 2022 veniva annunciato l'adattamento anime di Helck e a distanza di oltre 12 mesi finalmente la serie ha una data di uscita ufficiale. L'anime televisivo di Helck di Nanaki Nanao debutterà l'11 luglio, in concomitanza con il palinsesto estivo 2023.

La rivelazione sulla premiere è stata accompagnata da novità e informazioni dettagliate sulla produzione. Lo studio accreditato per la realizzazione dell'adattamento è Satelight, con Yoshinori Deno responsabile dei character design per l'animazione. La sigla di apertura dello show è "It's My Soul" di Hiroki Nanami, mentre saji esegue il tema di chiusura "Statice".

Helck andrà in onda per due cour consecutivi, dunque per una durata di sei mesi. L'anime proseguirà fino alla fine dell'anno. Tra i doppiatori troviamo i nomi di Yukana e Shuichi Ikeda, voci della strega e del narratore della serie.

Il Signore dei Demoni è stato battuto da tre mesi e il Regno dei Demoni sta cercando un degno sostituto attraverso un torneo. Il concorrente più accreditato alla vittoria è Helck, un eroe umano che odia la sua stessa specie. Non tutti, però, sono contenti dell'idea che un essere umano diventi il prossimo sovrano dei demoni.