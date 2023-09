Hell's Paradise, l'amnesia di questo personaggio è importante per la seconda stagione!

La prima stagione di Hell's Paradise è terminata con colpi di scena e morti scioccanti. L'anime segue un gruppo di criminali disperati a cui viene offerta la possibilità di essere graziati se riescono a trovare l'Elisir di Vita su una misteriosa isola chiamata Shinsenkyo.

Nell'episodio finale della prima stagione di Hell's Paradise, Gabimaru affronta le possibili conseguenze legate all'uso del Tao, un intricato e misterioso sistema magico che richiede equilibrio ed è accessibile a chiunque sia disposto a padroneggiarlo, il che rivela la possibilità di una cospirazione ancora più profonda che circonda l'addestramento di Gabimaru. Se la cospirazione è vera, potrebbe causare increspature nella narrazione che potrebbero alterare il corso della seconda stagione di Hell's Paradise.

Sebbene il Tao possa garantire un grande potere, chiunque lo usi deve essere cauto perché un uso eccessivo può portare a conseguenze terribili. Il Tao può alterare la coscienza e i ricordi dell'utilizzatore, causandone lo svenimento o la perdita di conoscenza, nonché la perdita di memoria.

Nel penultimo episodio della prima stagione di Hell's Paradise, Gabimaru usa in modo eccessivo il Tao, essendo ancora un novizio nell'uso del sistema, e sviene. Quando si risveglia negli ultimi istanti dell'episodio finale, Gabimaru non ricorda nulla di ciò che è successo o di come sia arrivato al punto in cui si trova. Questa perdita di memoria, purtroppo, ha delle conseguenze sullo stato mentale di Gabimaru.

Il mondo degli Shinobi è costellato di segreti, inganni e una forma unica di controllo. Yuzuriha, la criminale kunoichi, confida a Sagiri le sue preoccupazioni su Gabimaru e parla delle sue conoscenze sulle antiche tecniche di addestramento shinobi che potrebbero rivelare la verità sulla moglie di Gabimaru. Secondo Yuzuriha, Gabimaru potrebbe essere stato testimone dell'immortalità del suo capo tribù e, se ciò fosse vero, potrebbe significare che il condizionamento sarebbe stato più sinistro di quello che sembra.

Le deduzioni di Yuzuriha potrebbero portare a una rivelazione scioccante sulla reale esistenza della moglie di Gabimaru. Potrebbe lei, il pilastro dell'esistenza di Gabimaru, essere un'illusione creata per dare a Gabimaru uno scopo per continuare a combattere? Il viaggio di Gabimaru, il motivo per cui Sagiri ha creduto nella sua bontà, la ragione dietro la sua ricerca e la sua determinazione a portare a termine la missione, sono tutti alimentati dai suoi ricordi di lei e dal suo eventuale ritorno da lei. Ma se lei non è altro che un'invenzione creata dalla tribù shinobi a cui appartiene Gabimaru, le conseguenze potrebbero essere enormi. Se la moglie di Gabimaru non è nemmeno reale, le fondamenta stesse della sua determinazione si sgretolano.

Le conseguenze dell'uso eccessivo del Tao da parte di Gabimaru aggiungono una dimensione completamente nuova al suo personaggio. Non si tratta solo di ricordi perduti, ma anche delle potenziali conseguenze. Come se non bastasse, alla fine della stagione 1, Sagiri, che spesso fungeva da bussola morale di Gabimaru, non è più al suo fianco.

Con il suo controllo e la sua ragione in pericolo, la possibilità che "Gabimaru the Hollow" si metta al centro della scena è allo stesso tempo eccitante e terrificante. Gabimaru sarà una forza di distruzione assetata di sangue o Sagiri lo troverà in tempo per ricordargli i progressi fatti sull'isola? La seconda stagione di Hell's Paradise fornirà sicuramente le risposte che i fan attendono con impazienza mentre l'anime è in pausa.