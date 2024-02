Hell's Paradise: avete mai visto un cosplay più fedele di Asaemon Sagiri?

Nel mondo cruento e intrigante di Hell's Paradise, c’è un personaggio che si staglia per la sua determinazione e complessità: Yamada Asaemon Sagiri. Appartenente al prestigioso clan Yamada come Asaemon di 12° grado, è molto più di una semplice esecutrice: porta sulle spalle il peso del difficile lavoro che svolge, ma senza perdere il suo lato umano.

Figlia dell'ex leader del clan, Yamada Asaemon Kichiji, Sagiri è stata chiamata dallo shogun a partecipare alla missione per acquisire l'elisir di lunga vita nell'isola Shinsenkyō. È qui che entra in gioco il suo ruolo cruciale: reclutare e monitorare Gabimaru in Hell's Paradise, un assassino di grande fama, per questa pericolosa spedizione. Diamo un'occhiata da vicino al personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer maywedacosplay.

In questo cosplay di Yamada Asaemon Sagiri da Hell's Paradise, la ragazza è ritratta con i suoi lunghi capelli castani raccolti in una coda di cavallo e l'abbigliamento tradizionale degli Yamada in Hell's Paradise. Mentre esegue i suoi doveri con uno stoicismo non indifferente, si confronta anche con i suoi dubbi e le sue paure. Non ha l'indifferenza mentale richiesta per uccidere senza esitazione, ma grazie a Gabimaru accetta le proprie paure anziché cercare di sopprimerle.

Ciò che rende Sagiri un personaggio così affascinante è la sua fedeltà a se stessa. Nonostante le critiche e le aspettative del suo clan, sceglie di seguire il proprio cammino come Asaemon, abbracciando le sfide e i conflitti che ciò comporta. È anche una persona di buon cuore, gentile e premurosa verso gli altri, mettendo in luce la sua capacità di comprendere i sentimenti altrui, anche dei criminali che giustizia.