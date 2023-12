Hell's Paradise: un cosplay italiano della ninja Yuzuriha nell'isola Kotaku

Hell's Paradise: Jigokuraku è un titolo atipico e originale: temi come la vita, la morte, la redenzione e il significato dell'immortalità si mescolano in un mondo ricco di azione e crudeltà, popolato da personaggi affascinanti e immerso in un'atmosfera oscura e misteriosa.

Anche se l'anime di Hell's Paradise: Jigokuraku si è concluso diversi mesi fa, i fan della serie non dovranno aspettare molto per rivedere le avventure degli abitanti di Kotaku, dal momento che è stata già annunciata la stagione 2 di Hell's Paradise. Prodotte dallo Studio MAPPA, le prossime puntate scioglieranno tutti i dubbi con cui ci aveva lasciato la scorsa saga. Mentre aspettiamo, possiamo ammirare una rivisitazione unica di una delle alleate di Gabimaru, creata dalla cosplayer runeterrae.

In questo cosplay di Yuzuriha di Hell's Paradise, la donna è ritratta mentre sta già escogitando la sua prossima mossa. Esattamente come Gabimaru, anche lei prende parte alla missione per trovare l'immortalità e guadagnare la libertà nella spaventosa isola Kotaku.

Dotata di straordinarie abilità nel combattimento corpo a corpo e nell'uso di armi, possiede una forza e una determinazione sorprendenti. Eppure, pur dando l'idea di essere amichevole e spensierata, tipico di un'adolescente, Yuzuriha dimostra di essere egoista e disposta a tutto pur di fuggire da Kotaku. E voi, cosa ne pensate di questo personaggio? Preferite lei oppure preferite dare un'occhiata ad un cosplay di Sagiri di Hell's Paradise?