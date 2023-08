Hell's Paradise: un cosplay di Yuzuriha ninja incantevole creata da Shirogane-sama

Ci sono molti manga ispirati a Berserk, il capolavoro dark fantasy di Kentaro Miura, attualmente in prosecuzione grazie a Koji Mori e Studio GAGA. Quell'universo oscuro è stato riproposto in parte, e con la sua visione, da Yuji Kaku, mangaka che ha realizzato Jigokuraku: Hell's Paradise, uno degli anime della stagione.

L'opera di Yuji Kaku è stata adattata da Studio MAPPA in una prima stagione di pochi episodi, appena 12, ma che sono stati abbastanza per introdurre la storia di Gabimaru, un ninja immortale che viene incaricato, insieme ad altri condannati a morte, di trovare un elisir di lunga vita da donare all'imperatore. Questo è solo l'inizio della storia di Hell's Paradise: Jigokuraku, dato che Gabimaru dovrà affrontare diverse insidie, come l'affrontare altri condannati a morte.

Tra i condannati che si recano sull'isola alla ricerca dell'elisir c'è anche Yuzuriha, una kunoichi esperta e abile, dalle forme sinuose e accattivanti e che vengono soltanto parzialmente coperte da un abito viola. Questo perché in realtà Yuzuriha è dotata di un'abilità speciale che le permette di secernere un liquido particolare. La donna è però brava anche con le varie armi da ninja, come kunai e shuriken e tanto altro ancora.

Shirogane-sama, una delle cosplayer più popolari al mondo, si è calata nei panni del personaggio di Hell's Paradise: Jigokuraku. E così questo cosplay di Yuzuriha propone la donna con un abito leggermente diverso, più scuro e dalla manifattura migliore, ma la sensazione è la stessa. E se volete rivederla, ecco da che punto leggere Jigokuraku: Hell's Paradise dopo la prima stagione.