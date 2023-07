Hell's Paradise: Gabimaru si prepara allo scontro nella figure di Kotobukiya

Lo studio MAPPA ha riservato alcune delle più grandi sorprese degli ultimi anni, andando a proporre delle trasposizioni basate su shonen riscoperti proprio grazie ai loro sforzi. Hell’s Paradise ne è un esempio, e in attesa della nuova stagione ecco una figure di Gabimaru.

Avendo iniziato come assistente di Tatsuki Fujimoto durante la serializzazione di Fire Punch, Yuji Kaku ha successivamente deciso di dedicarsi alla produzione di una sua opera, che poi prese il nome di Jigokuraku - Hell’s Paradise. In breve tempo la serie è diventata uno dei manga più seguiti sull’app Shonen Jump+.

La storia di Gabimaru ha infatti sorpreso moltissimi lettori, e l’oscuro e imperturbabile shinobi si è rivelato, in realtà, un personaggio dalle molte sfaccettature e da un’acuta sensibilità, soprattutto quando si tratta di sua moglie. Per onorarlo lo scultore Koei Matsumoto di Kotobukiya ha ideato la figure che potete vedere nell’immagine in calce.

Gabimaru è stato ritratto in una posizione di combattimento, abbassato e pronto a partire all’attacco con uno scatto, mentre su tutti il suo corpo sono presenti delle fiamme. L’espressione calma e calcolatrice rende alla perfezione il modo di agire del protagonista, mentre la sua posa dona dinamicità all’intera figure.

Il prodotto arriverà sul mercato nel gennaio del 2024, ma è già possibile prenotarlo su diversi store online al prezzo di 150 dollari americani. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un’analisi sul power system di Hell’s Paradise, e ad un bel cosplay dedicato a Yuzuhira.