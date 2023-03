Hell's Paradise - Jigokuraku andrà avanti per due cour: ecco la durata dell'anime

La stagione invernale del 2023 sta per giungere al termine dando il via libera a un nuovo corso che porterà al debutto di produzioni attesissime dal fandom. Tra le uscite del mese di aprile ci sarà anche Hell's Paradise - Jigokuraku, la nuova serie firmata Studio MAPPA.

Il primo aprile debutterà la premiere di Hell's Paradise - Jigokuraku, in produzione presso lo studio d'animazione responsabile di L'Attacco dei Giganti 4 e di alcuni degli anime più celebri degli ultimi anni. Le aspettative per l'adattamento anime del manga scritto da Yuji Kaku sono dunque altissime. Ma quanto durerà Jigokuraku?

La serie manga di Hell's Paradise - Jigokuraku è stata serializzata su Shonen Jump+ tra il 2018 e il 2021 e comprende un totale di 13 volumi e 127 capitoli pubblicati in Italia da J-POP Manga. L'anime non sarà dunque uno di quelli particolarmente lunghi.

Stando a recenti leak, per Hell's Paradise Studio MAPPA adotterà una formula split cour. L'adattamento animato verrà diviso in due parti trasmesse separatamente. Ciò vorrebbe dire che Jigokuraku si fermerà in estate per poi tornare nella stagione autunnale. In totale la serie dovrebbe vantare un numero di episodi stimati tra 23 e 25. In attesa dell'ufficialità di questi leak vi lasciamo al trailer di Hell's Paradise.