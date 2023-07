Hell's Paradise Jigokuraku: confermata la seconda stagione in un nuovo video

A poche ore dalla conclusione della prima stagione di Hell’s Paradise Jigokuraku serie basata sul manga di Yuji Kaku, portato in Italia dalla casa editrice J-Pop, lo studio d’animazione MAPPA ha confermato la produzione della seconda stagione dell’anime attraverso un nuovo video promozionale, vediamo tutti i dettagli.

La storia di Gabimaru, ninja dalle capacità a dir poco formidabili e condannato a morte per aver agito contro la legge, è stata segnata sin dall’inizio da momenti drammatici e violenti. L’attaccamento alla moglie, ormai perduta, è l’unica cosa che continua a far sopravvivere Gabimaru, al quale viene offerto di partecipare ad una missione, e andare alla ricerca dell’elisir di lunga vita, per cancellare ogni suo peccato ed essere così risparmiato.

Nel corso della sua avventura nel reame leggendario di Shinsenkyo, Gabimaru incontrerà numerosi personaggi, tutti con la loro drammatica storia alle spalle, e condannati a morte, come lui. A guidarli si trovano membri del clan Yamada Asaemon, e come mostrato sia nel tredicesimo, e ultimo, episodio della prima stagione che nel video riportato in cima alla pagina, ora Gabimaru ha fatto la conoscenza di Yamada Asaemon Shugen, leader della seconda squadra inviata a cercare l’elisir. Nel breve video emerge la drammaticità che permea l’intera opera, mostrando rapidamente momenti significativi nella vita dei protagonisti. Fateci sapere cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Hell’s Paradise nei commenti.

In conclusione, ecco un magnifico cosplay dedicato a Yuzuriha, e vi lasciamo alle dichiarazioni dell’autore Yuji Kaku, il quale ha rivelato che Hell’s Paradise è in parte ispirato a Berserk, opera capolavoro del compianto maestro Kentaro Miura, venuto a mancare nel maggio del 2021.